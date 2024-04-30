Görüş Bildir
Haberler
Video
Kedilerini Masaya Oturtarak Çiçek Çizmeyi Öğreten Tatlı Kızın Kalpleri Eriten Anları

Kedilerini Masaya Oturtarak Çiçek Çizmeyi Öğreten Tatlı Kızın Kalpleri Eriten Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 18:38

İçerik Devam Ediyor

Kedilerle çocukların arasındaki o masum bağ insanı öylesine etkiliyor ki, onların tatlı anlarını tebessüm etmeden izlemek çok zor. Şimdilerde de tam bu durumun objektiflere yansıdığı bir an sosyal medya gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyalar tatlısı bir kızın iki kedisine çiçek çizmeyi öğretmek istediği içler ısıtan anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyalar tatlısı bir kızın iki kedisine çiçek çizmeyi öğretmek istediği içler ısıtan anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Kedilerini masaya oturtup tahtanın başına geçen kızın öğretmenliği benimseyişi, kedilerin de öğrenci olmaya dünden razıymış gibi onu izleyişleri görenleri yumuşacık yaptı.

Kedilerini masaya oturtup tahtanın başına geçen kızın öğretmenliği benimseyişi, kedilerin de öğrenci olmaya dünden razıymış gibi onu izleyişleri görenleri yumuşacık yaptı.

İşte detaylar👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın