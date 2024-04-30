Kedilerini Masaya Oturtarak Çiçek Çizmeyi Öğreten Tatlı Kızın Kalpleri Eriten Anları

Kedilerle çocukların arasındaki o masum bağ insanı öylesine etkiliyor ki, onların tatlı anlarını tebessüm etmeden izlemek çok zor. Şimdilerde de tam bu durumun objektiflere yansıdığı bir an sosyal medya gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Dünyalar tatlısı bir kızın iki kedisine çiçek çizmeyi öğretmek istediği içler ısıtan anlar beğeni yağmuruna tutuldu.
Kedilerini masaya oturtup tahtanın başına geçen kızın öğretmenliği benimseyişi, kedilerin de öğrenci olmaya dünden razıymış gibi onu izleyişleri görenleri yumuşacık yaptı.
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