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Düğün Şovlarına Gelen Yenilikler Bitmiyor: Gelinden Damada Dansöz Dansı

Düğün Şovlarına Gelen Yenilikler Bitmiyor: Gelinden Damada Dansöz Dansı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 16:49

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Bebek cinsiyeti öğrenme partilerinde her geçen gün ne kadar farklı etkinlikler yapıldığını görüyorsak, düğünlerde de farklı farklı şovlar görür olduk. Şimdilerde sosyal medyada gündem olan düğünde neler yapılmış gelin birlikte yapalım.

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Gelinin damada dans gösterisi yaptığı düğünler görmüş olabilirsiniz ancak bu düğünün gelini dansöz şov yapmayı tercih etmişti.

Gelinin damada dans gösterisi yaptığı düğünler görmüş olabilirsiniz ancak bu düğünün gelini dansöz şov yapmayı tercih etmişti.

Dansöz kıyafetleri giyinen gelin eşinin karşısına geçti ve dans etmeye başladı.

Dansöz kıyafetleri giyinen gelin eşinin karşısına geçti ve dans etmeye başladı.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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