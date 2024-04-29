Düğün Şovlarına Gelen Yenilikler Bitmiyor: Gelinden Damada Dansöz Dansı

Bebek cinsiyeti öğrenme partilerinde her geçen gün ne kadar farklı etkinlikler yapıldığını görüyorsak, düğünlerde de farklı farklı şovlar görür olduk. Şimdilerde sosyal medyada gündem olan düğünde neler yapılmış gelin birlikte yapalım.
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Gelinin damada dans gösterisi yaptığı düğünler görmüş olabilirsiniz ancak bu düğünün gelini dansöz şov yapmayı tercih etmişti.
Dansöz kıyafetleri giyinen gelin eşinin karşısına geçti ve dans etmeye başladı.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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