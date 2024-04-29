Araçtaki Sorunu Anlamak İçin Kaputta Yolculuk Yapan Usta Görenlere “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirtti

Ankara sanayisindeki ustaların namı tüm ülkeye yayılmış durumda. Ankara’daki ustalara güvenerek şehir dışından aracını getirenler, aracını getirmeyi hayal edenler oldukça fazla. Şimdilerdeyse Ankara’daki ustalardan birine ait video sosyal medyada gündemde.
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Çünkü usta araçtaki sorunu tespit edebilmek için kaputa çıkarak trafikte kısa bir yolculuk yaptı.
O anları cep telefonundan kaydeden vatandaşın paylaşımıyla birlikte ustaya görev bilincinden dolayı tebrikler gelirken kimileri de ülkemiz insanının şaşırtmadığını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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