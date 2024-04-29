Görüş Bildir
Haberler
Video
Araçtaki Sorunu Anlamak İçin Kaputta Yolculuk Yapan Usta Görenlere “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirtti

Araçtaki Sorunu Anlamak İçin Kaputta Yolculuk Yapan Usta Görenlere “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:49

İçerik Devam Ediyor

Ankara sanayisindeki ustaların namı tüm ülkeye yayılmış durumda. Ankara’daki ustalara güvenerek şehir dışından aracını getirenler, aracını getirmeyi hayal edenler oldukça fazla. Şimdilerdeyse Ankara’daki ustalardan birine ait video sosyal medyada gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çünkü usta araçtaki sorunu tespit edebilmek için kaputa çıkarak trafikte kısa bir yolculuk yaptı.

Çünkü usta araçtaki sorunu tespit edebilmek için kaputa çıkarak trafikte kısa bir yolculuk yaptı.

O anları cep telefonundan kaydeden vatandaşın paylaşımıyla birlikte ustaya görev bilincinden dolayı tebrikler gelirken kimileri de ülkemiz insanının şaşırtmadığını dile getirdi.

O anları cep telefonundan kaydeden vatandaşın paylaşımıyla birlikte ustaya görev bilincinden dolayı tebrikler gelirken kimileri de ülkemiz insanının şaşırtmadığını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın