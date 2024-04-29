İzmir’de Maç Sonrası Yaşanan Kavgada Sandalyaler Havada Uçuştu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz akşam Göztepe’nin maçının ardından gergin anlar yaşandı. İddialara göre Göztepe taraftarının tartışma yaşadığı ve ardından kovaladığı şahıs soluğu esnaf dükkanında alarak oraya sığındı.
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Göztepe tarafları genci darp etmek için geldiğinde iş yeri çalışanları araya girerek ve engel olmak istedi.
Ancak olaylar daha da karıştı ve esnaf ile taraftar arasında büyük bir kıyamet koptu. Sandalyaler havada uçuşurken bir vatandaş ise motosikletiyle saldırıya geçti.
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