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Adana’da Kapısı Açık Giden Otobüsten Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Adana’da Kapısı Açık Giden Otobüsten Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 11:41

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Adana’da geçtiğimiz hafta yaşanan olayda Hatice S., kapısı açık giden otobüste kart basmak için ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek otobüsün ön kapısından aşağı düşmüştü.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hatice S.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilmişti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hatice S.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilmişti.

Tedavilerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde devam edilen 75 yaşındaki Hatice S. yaşamını yitirdi.

Tedavilerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde devam edilen 75 yaşındaki Hatice S. yaşamını yitirdi.

İşte yaşananlar 👇

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