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Batum Alınınca Kendi Aralarında Kutlama Yapan Türk Askerlerinin O Anları Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak

Batum Alınınca Kendi Aralarında Kutlama Yapan Türk Askerlerinin O Anları Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 11:23

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Arşivden paylaşılan görüntüler insana duygu karmaşası yaşatırken şimdilerdeyse 1918’den bir görüntü sosyal medya gündeminde. Görüntülerde yer alanlar da askerlerin zaferi.

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Bu neşeli anların sebebiyse Batum’un alınmış olması. Askerlerin o sırada Enver Paşa’yı bekledikleri ve kendi aralarında kutlama yaptıkları kayda geçen detaylardan.

Bu neşeli anların sebebiyse Batum’un alınmış olması. Askerlerin o sırada Enver Paşa’yı bekledikleri ve kendi aralarında kutlama yaptıkları kayda geçen detaylardan.

Onların sevinçli anları, zafer duyguları ve daha nicesi izleyen herkesi etkisi altına alacak değerde.

Onların sevinçli anları, zafer duyguları ve daha nicesi izleyen herkesi etkisi altına alacak değerde.

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