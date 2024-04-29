Batum Alınınca Kendi Aralarında Kutlama Yapan Türk Askerlerinin O Anları Sizi Zamanda Yolculuğa Çıkaracak

Arşivden paylaşılan görüntüler insana duygu karmaşası yaşatırken şimdilerdeyse 1918’den bir görüntü sosyal medya gündeminde. Görüntülerde yer alanlar da askerlerin zaferi.
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Bu neşeli anların sebebiyse Batum’un alınmış olması. Askerlerin o sırada Enver Paşa’yı bekledikleri ve kendi aralarında kutlama yaptıkları kayda geçen detaylardan.
Onların sevinçli anları, zafer duyguları ve daha nicesi izleyen herkesi etkisi altına alacak değerde.
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