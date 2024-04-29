Emniyet Şeridinden Gitmek İsteyen Çakarlı Araca Yol Vermeyince Gerginlik Yaşandı

İstanbul’da yaşanan olayda bir şoför emniyet şeridinden geçen çakarlı araca trafiğe yol açmaları sebebiyle yol vermek istemedi ve kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
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O anlar şoförün aracındaki kameradan kayda alınıyordu. Şoför çakarlı araca trafik sebebiyle yol vermek istemedi.
Çünkü vatandaşlar bunu fırsat bilip çakarlı aracın arkasından ilerliyorlardı. Ardından ise çakarlı aracın içinden çıkan kişi şoförün plakasını aldı.
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o kadar cok kiside sahte cakar var ki adam inanmamis gercekten devlet gorevlis olduguna
Devlet görevlisi de olsa o çakarı takamaz. Polis aracıysan tepe lambası ve siren olmak zorunda. Sesli çakar olmayan hiçbir araca yol verme zorunluluğu yok va... Devamını Gör
Çakar yasaklandı güya ama, yine yandaşın bindiği araba çok görüyorum
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