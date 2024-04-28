28 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Nisan Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Survivor'da aylardır süren ve aileleri birbirine kırdıran, eleştirilere fazlasıyla maruz kalan Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığında sona gelindi. Yarışmada tartışan ikili her ne kadar sonrasında 'sorun yok' diye konuşsalar da, Aleyna'nın röportajda söylediği sözler ortalığı karıştırdı.
Son zamanlarda Türk vatandaşlarının Schengen başvurusu için randevu alma zorluğu artarak devam ederken ret oranları da artmaya devam ediyor. Şimdi ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı.
Son zamanlarda Twitter'da cesur çıkışlar moda oldu. Orta yolculukla pek de işi olmayan kişiler belli olaylar belli kişiler veya gruplar hakkında pek de popüler olmayan fikirlerini paylaşıyor. Aldıkları etkileşimle de bu konuda sesini çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi oluyor. Bugün sırada akademisyenler var.
İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat bir kez daha artırıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat yüzde 30'luk artışla 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
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Müjdat Gezen, Melek Baykal'ı konuk ettiği son Bizim Ev programı bölümünde tiyatroculuğun ne kadar zengin bir meslek olduğunu anlattığı sırada verdiği örneklerle gündem oldu!
Bahar'da kendinden hem nefret ettiren hem de izleyiciyi kahkahaya boğan Timur bir türlü gündemimizden düşmüyor. Bu kez de Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a benzerliğiyle dikkat çeken genç internetten istediğimiz verimi fazlasıyla almamızı sağladı. Ona gelen yorumlar da kahkahaya boğdu!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Taro Emir Tekin'in 'O mu Bu mu' bölümünde 'Kiminle yemeğe çıkarsın?' sorusunda yaptığı seçim kahkaha attırdı!
Madde Etkisi Altında Olduğu Tahmin Edilen Kişi Yüzdüğünü Sandı
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 30. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nejat İşler de hem dizinin kısa sürmesiyle hem de TV dizileriyle ilgili yorum yaptı.
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Bugünkü içeriğimizde kadınların bugüne kadar anlatılmamış gizli alışkanlıklarından bahsediyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
Mığla’nın Milas ilçesinde, servis minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu iki araçta da yangın çıktı. Kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralanırken, minibüslerin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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