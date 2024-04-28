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CHP'nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor Maçına Dair Flaş İddia

CHP'nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor Maçına Dair Flaş İddia

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 23:43

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı 3-2 yenmesine rağmen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı 3-2 yenmesine rağmen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

Alınan sonuçların ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından karşılaşmalara dair flaş bir açıklamada bulundu.

Alınan sonuçların ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından karşılaşmalara dair flaş bir açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının istatistiklerini paylaşarak "Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir." dedi.

Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının istatistiklerini paylaşarak "Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir." dedi.

Milletvekili, sözlerine "Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür." şeklinde devam etti.

Milletvekili, sözlerine "Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür." şeklinde devam etti.

Zonguldak temsilcisi, Nazilli Belediyespor mağlup olsaydı kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyacaktı.

Zonguldak temsilcisi, Nazilli Belediyespor mağlup olsaydı kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyacaktı.
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Yavuzyılmaz'ın paylaşımı 👇

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