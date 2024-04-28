Real Madrid'de Bir Aslan Var: Milli Fubolcumuz Arda Güler Takım Arkadaşının Galatasaraylı Olduğunu Doğruladı
Real Madrid'de Bir Aslan Var: Milli Fubolcumuz Arda Güler Takım Arkadaşının Galatasaraylı Olduğunu Doğruladı
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Kafa Sports'a konuk oldu. Milli futbolcu, ünlü sunucu ve gazeteci Candaş Tolga Işık'a özel röportaj verdi.
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26 Nisan'da oynanan Real Sociead maçına ilk 11 çıkan Arda Güler, takımına galibiyeti getiren golü atmış ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştı.
Tüm dünyada büyük ses getiren genç yıldız, Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a özel röportaj verdi.
Eflatun-beyazlı takımda herkesin kendisine 'Abi' şeklinde seslendiğini söyleyen Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe 'abi' ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri..." şeklinde konuştu.
Galatasaraylı olduğu ifade edilen takım arkadaşı Alaba hakkında da konuşan Arda, tecrübeli futbolcu için Alaba çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş. Hatta Galatasaray'lı olduğunu söylüyor ve şakalaşıyoruz. Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım diyor." dedi.
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