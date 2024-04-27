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Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Gazetecinin İddiasına Patladı

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Gazetecinin İddiasına Patladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 22:24

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik direktör İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde tercih edilmemiş, kadro dışında bırakılmıştı. Gazeteci Yakup Çınar, Aziz'in kadroya alınmamasının nedenini Mert Hakan Yandaş ile yaşadığı tartışma olarak öne sürmüş ve yaşananları anlatmıştı. Yandaş, iddiaya çok sert karşılık verdi.

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Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve takibine devam etti.

Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve takibine devam etti.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın maç kadrosunda Serdar Aziz yoktu. Aziz'in neden tercih edilmediği merak edilirken gazeteci Yakup Çınar "Serdar Aziz Gerçeği" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın maç kadrosunda Serdar Aziz yoktu. Aziz'in neden tercih edilmediği merak edilirken gazeteci Yakup Çınar "Serdar Aziz Gerçeği" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Çınar, tecrübeli savunmacının dün akşam Mert Hakan ile tartışma yaşadığını, bu yüzden kadroda olmadığı iddia etti👇

Çınar, tecrübeli savunmacının dün akşam Mert Hakan ile tartışma yaşadığını, bu yüzden kadroda olmadığı iddia etti👇
twitter.com

Ancak Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'na konuştu ve "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." dedi.

Ancak Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'na konuştu ve "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." dedi.

2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.

2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.
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29 yaşındaki orta saha, gazetecinin haberini alıntılayarak şöyle dedi 👇

29 yaşındaki orta saha, gazetecinin haberini alıntılayarak şöyle dedi 👇
twitter.com

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