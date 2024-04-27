Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Gazetecinin İddiasına Patladı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik direktör İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde tercih edilmemiş, kadro dışında bırakılmıştı. Gazeteci Yakup Çınar, Aziz'in kadroya alınmamasının nedenini Mert Hakan Yandaş ile yaşadığı tartışma olarak öne sürmüş ve yaşananları anlatmıştı. Yandaş, iddiaya çok sert karşılık verdi.