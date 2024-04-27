Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Gazetecinin İddiasına Patladı
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Gazetecinin İddiasına Patladı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik direktör İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde tercih edilmemiş, kadro dışında bırakılmıştı. Gazeteci Yakup Çınar, Aziz'in kadroya alınmamasının nedenini Mert Hakan Yandaş ile yaşadığı tartışma olarak öne sürmüş ve yaşananları anlatmıştı. Yandaş, iddiaya çok sert karşılık verdi.
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Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve takibine devam etti.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın maç kadrosunda Serdar Aziz yoktu. Aziz'in neden tercih edilmediği merak edilirken gazeteci Yakup Çınar "Serdar Aziz Gerçeği" diyerek bir paylaşımda bulundu.
Çınar, tecrübeli savunmacının dün akşam Mert Hakan ile tartışma yaşadığını, bu yüzden kadroda olmadığı iddia etti👇
Ancak Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'na konuştu ve "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." dedi.
2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi.
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29 yaşındaki orta saha, gazetecinin haberini alıntılayarak şöyle dedi 👇
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