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Bir de Bu Açıdan İzleyin! Real Madrid Taraftarı Arda Güler'in Golünde Sevinçten Havalara Uçtu

Bir de Bu Açıdan İzleyin! Real Madrid Taraftarı Arda Güler'in Golünde Sevinçten Havalara Uçtu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 17:57

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında lider Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in golü ile deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlı taraftarlar genç yıldızın golünde büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@franfutbollll
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Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociead deplasmanında büyük beğeni topladı.

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociead deplasmanında büyük beğeni topladı.

Karşılaşmamın 29. dakikasında attığı golle takımına üç puanı getiren milli futbolcu, hem ekran başındaki hem de stadyumdaki taraftarları mest etti.

Karşılaşmamın 29. dakikasında attığı golle takımına üç puanı getiren milli futbolcu, hem ekran başındaki hem de stadyumdaki taraftarları mest etti.

68 dakika sahada kalan genç yıldız, alkışlar eşliğinde yerini Valverde'ye bıraktı.

68 dakika sahada kalan genç yıldız, alkışlar eşliğinde yerini Valverde'ye bıraktı.

İşte o anlar 👇

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