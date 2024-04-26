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Sinan Engin'den Sonra Bir İsim Daha Artık Beyaz Futbol'da Olmayacağını Açıkladı!

Sinan Engin'den Sonra Bir İsim Daha Artık Beyaz Futbol'da Olmayacağını Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 14:48

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Beyaz Futbol'a bir veda da Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevmediğini belirterek önümüzdeki sezon programda yer almayacağını duyurdu.

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12 yıldır yayın hayatına devam eden Beyaz Futbol programı, yeni sezonda ekranlarda olmayabilir.

12 yıldır yayın hayatına devam eden Beyaz Futbol programı, yeni sezonda ekranlarda olmayabilir.

Geçtiğimiz günlerde yorumculardan Sinan Engin "yoruldum artık" diyerek programdan ayrılacağını duyurmuştu. Engin'in ardından bir açıklama da eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde yorumculardan Sinan Engin "yoruldum artık" diyerek programdan ayrılacağını duyurmuştu. Engin'in ardından bir açıklama da eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

YouTube'da yayın yapan "The Football" programına konuk olan Çakar, "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz." dedi.

YouTube'da yayın yapan "The Football" programına konuk olan Çakar, "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz." dedi.

Televizyona bir sene ara vermeyi düşündüğünü de sözlerine ekleyen yorumcu, Çanakkale'de organik tarım yapacağını belirtti.

Televizyona bir sene ara vermeyi düşündüğünü de sözlerine ekleyen yorumcu, Çanakkale'de organik tarım yapacağını belirtti.

Çakar'ın bu sözlerinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı da paylaşımda bulundu 👇

Çakar'ın bu sözlerinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı da paylaşımda bulundu 👇
twitter.com

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