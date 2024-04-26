TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ali Koç Riyad’a U19 Takımını Tam Kadro Getirdi"

'Geçen sezon başında kulüplerin isteği ile bir gelir kalemi yaratıp Süper Kupa’yı yurt dışında oynatma kararı aldık. Kulüpler istedi bunu. Suudiler’le anlaştık, 1.6 milyon dolar Galatasaray’a, 1.6 milyon dolar Fenerbahçe’ye avans aldık. Sonra ne mi oldu? İlk kez açıklıyorum. Bir hafta kala Ali Koç, Spor Bakanımız Osman Aşkın beyin de bulunduğu ortamda, ‘Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım’ dedi. ‘Düşünelim’ dedik. Halil Umut Meler’in saldırıya uğradığı bir dönemde Türk hakemine el çektirip, yabancıyı atamak doğru olmayacaktı. Yine Türk hakemlerine güvendik. Ali Koç da zaten Riyad’a U19 takımını tam kadro getirdi! Yorum sizin…'