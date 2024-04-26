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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ali Koç Riyad’a U19 Takımını Tam Kadro Getirdi"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ali Koç Riyad’a U19 Takımını Tam Kadro Getirdi"

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 11:03

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon başında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi hakkında Fanatik'ten Umut Eken'e konuştu. Büyükekşi, 'ilk kez açıklıyorum' diyerek yaşananları anlattı.

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Futbol dünyasının son günlerde gündemden düşmeyen ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sessizliğini bozdu.

Futbol dünyasının son günlerde gündemden düşmeyen ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sessizliğini bozdu.

Fanatik'e özel açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Süper Kupa'nın neden Riyad'da oynanamadığını anlattı.

Fanatik'e özel açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Süper Kupa'nın neden Riyad'da oynanamadığını anlattı.

TFF Başkanı, Süper Kupa'nın yurt dışında oynanmasını kulüplerin istediğini belirtti.

TFF Başkanı, Süper Kupa'nın yurt dışında oynanmasını kulüplerin istediğini belirtti.

Büyükekşi, ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım" dediğini aktardı.

Büyükekşi, ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım" dediğini aktardı.

Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı 👇

Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı 👇

'Geçen sezon başında kulüplerin isteği ile bir gelir kalemi yaratıp Süper Kupa’yı yurt dışında oynatma kararı aldık. Kulüpler istedi bunu. Suudiler’le anlaştık, 1.6 milyon dolar Galatasaray’a, 1.6 milyon dolar Fenerbahçe’ye avans aldık. Sonra ne mi oldu? İlk kez açıklıyorum. Bir hafta kala Ali Koç, Spor Bakanımız Osman Aşkın beyin de bulunduğu ortamda, ‘Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım’ dedi. ‘Düşünelim’ dedik. Halil Umut Meler’in saldırıya uğradığı bir dönemde Türk hakemine el çektirip, yabancıyı atamak doğru olmayacaktı. Yine Türk hakemlerine güvendik. Ali Koç da zaten Riyad’a U19 takımını tam kadro getirdi! Yorum sizin…'

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