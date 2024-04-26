TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ali Koç Riyad’a U19 Takımını Tam Kadro Getirdi"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Ali Koç Riyad’a U19 Takımını Tam Kadro Getirdi"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon başında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi hakkında Fanatik'ten Umut Eken'e konuştu. Büyükekşi, 'ilk kez açıklıyorum' diyerek yaşananları anlattı.
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Futbol dünyasının son günlerde gündemden düşmeyen ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sessizliğini bozdu.
Fanatik'e özel açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Süper Kupa'nın neden Riyad'da oynanamadığını anlattı.
TFF Başkanı, Süper Kupa'nın yurt dışında oynanmasını kulüplerin istediğini belirtti.
Büyükekşi, ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu maça yabancı hakem atamazsanız, U19’la çıkarım" dediğini aktardı.
Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı 👇
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