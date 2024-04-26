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Tepki de Var Destek de! Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Tepki de Var Destek de! Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 09:50

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yanal'ın zamanlaması ve paylaşımındaki sözler, sarı-lacivertli taraftarların kafasını karıştırdı.

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Sezona müthiş başlayan ancak son haftalarda alınan sonuçlarla moral kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gündem oldukça hareketli.

Sezona müthiş başlayan ancak son haftalarda alınan sonuçlarla moral kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gündem oldukça hareketli.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçime aday olan Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde birçok teknik direktörle görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçime aday olan Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde birçok teknik direktörle görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Haberin ardından Fenerbahçe'nin 2013 yılındaki son şampiyonluğunda takımın başında olan Ersun Yanal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Haberin ardından Fenerbahçe'nin 2013 yılındaki son şampiyonluğunda takımın başında olan Ersun Yanal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Yanal, "Zor zamanlarda sana yol gösterecek feneri bul..." diyerek fotoğrafı bir paylaşımda bulundu 👇

Yanal, "Zor zamanlarda sana yol gösterecek feneri bul..." diyerek fotoğrafı bir paylaşımda bulundu 👇
twitter.com

Yanal'ın paylaşımına tepki de vardı destek de 👇

Yanal'ın paylaşımına tepki de vardı destek de 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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