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Galatasaray'a Transferi Yatan Yusuf Erdoğan Adana Demirspor Maçı Öncesinde Sarı-Kırmızılıları Korkutuyor!

Galatasaray'a Transferi Yatan Yusuf Erdoğan Adana Demirspor Maçı Öncesinde Sarı-Kırmızılıları Korkutuyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 14:37

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Büyük öneme sahip maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, ev sahibi ekibin futbolcusu Yusuf Erdoğan sebebiyle endişeli. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019 yılında Galatasaray'a imza atmaya hazırlanırken transferden vazgeçilmişti.

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Süper Lig'de 90 puanla zirvede yer alan, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'de 90 puanla zirvede yer alan, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, kazanmasını durumunda zirvedeki yerini daha da sağlama alacak.

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, kazanmasını durumunda zirvedeki yerini daha da sağlama alacak.

Heyecanla beklenen maç öncesinde ise taraftarlar, ev sahibin tehlikesi oyuncusu Yusuf Erdoğan'a dikkat çekiyor.

Heyecanla beklenen maç öncesinde ise taraftarlar, ev sahibin tehlikesi oyuncusu Yusuf Erdoğan'a dikkat çekiyor.

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2019 yılında Bursaspor forması giyerken Galatasaray ile anlaşmış ancak sarı-kırmızlı kulüp oyuncunun internete sızan formalı pozundan sonra transferden vazgeçmişti.

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2019 yılında Bursaspor forması giyerken Galatasaray ile anlaşmış ancak sarı-kırmızlı kulüp oyuncunun internete sızan formalı pozundan sonra transferden vazgeçmişti.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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