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Zorbalığa Dayanamadı! İngiliz Futbolcu Declan Rice'ın Sevgilisi Lauren Fryer Tüm Fotoğraflarını Kaldırdı

Zorbalığa Dayanamadı! İngiliz Futbolcu Declan Rice'ın Sevgilisi Lauren Fryer Tüm Fotoğraflarını Kaldırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 10:15

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen milli futbolcu Declan Rice'ın kız arkadaşı Lauren Fryer, Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı. Fryer'a bir süredir oldukça çirkin yorumlarda bulunuluyordu.

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Declan Rice'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Lauren Fryer'a atılan taciz boyutundaki mesajlar ve yorumlar, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcuyu adeta çileden çıkarmıştı.

Declan Rice'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Lauren Fryer'a atılan taciz boyutundaki mesajlar ve yorumlar, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcuyu adeta çileden çıkarmıştı.

Yıldız oyuncu “O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” diyerek eşini savunmuş ve tepkisini ortaya koymuştu.

Yıldız oyuncu “O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” diyerek eşini savunmuş ve tepkisini ortaya koymuştu.

Bir süredir Fryer'ın fiziği ile dalga geçiliyor ve Rice'a yakışmadığı ifade ediliyordu.

Bir süredir Fryer'ın fiziği ile dalga geçiliyor ve Rice'a yakışmadığı ifade ediliyordu.

Bugün ise Fryer, sosyal medyadaki zorbalıklara daha fazla dayanamadı ve paylaştığı tüm fotoğrafları kaldırdı.

Bugün ise Fryer, sosyal medyadaki zorbalıklara daha fazla dayanamadı ve paylaştığı tüm fotoğrafları kaldırdı.

8 yıldır birlikte olan 25 yaşındaki genç çiftin 2022 yılında dünyaya gelen, Jude adını verdikleri bir oğulları var.

8 yıldır birlikte olan 25 yaşındaki genç çiftin 2022 yılında dünyaya gelen, Jude adını verdikleri bir oğulları var.
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İngiliz taraftarların kötülüğü de sosyal medyada tepki topladı 👇

İngiliz taraftarların kötülüğü de sosyal medyada tepki topladı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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