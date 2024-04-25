Zorbalığa Dayanamadı! İngiliz Futbolcu Declan Rice'ın Sevgilisi Lauren Fryer Tüm Fotoğraflarını Kaldırdı
Zorbalığa Dayanamadı! İngiliz Futbolcu Declan Rice'ın Sevgilisi Lauren Fryer Tüm Fotoğraflarını Kaldırdı
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Declan Rice'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Lauren Fryer'a atılan taciz boyutundaki mesajlar ve yorumlar, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolcuyu adeta çileden çıkarmıştı.
Yıldız oyuncu “O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” diyerek eşini savunmuş ve tepkisini ortaya koymuştu.
Bir süredir Fryer'ın fiziği ile dalga geçiliyor ve Rice'a yakışmadığı ifade ediliyordu.
Bugün ise Fryer, sosyal medyadaki zorbalıklara daha fazla dayanamadı ve paylaştığı tüm fotoğrafları kaldırdı.
8 yıldır birlikte olan 25 yaşındaki genç çiftin 2022 yılında dünyaya gelen, Jude adını verdikleri bir oğulları var.
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