Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim AEK Mağlubiyetinin Ardından Hakeme Patladı!
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim AEK Mağlubiyetinin Ardından Hakeme Patladı!
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi. Terim, karşılaşmanın ardından hakeme sert bir dille eleştirdi.
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Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.
AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.
Alınan mağlubiyetin ardından basın toplantısında konuşan Terim, hakem hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu 👇
Tecrübeli çalıştırıcı, "böyle hakeme boşuna para harcamayın" da dedi 👇
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