Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim AEK Mağlubiyetinin Ardından Hakeme Patladı!

'Şimdi siz bize soru soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen ve umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Bu kadar bariz penaltıyı vermeyecekse, Fransa'dan para harcayıp hakem getirmeye gerek yok.'