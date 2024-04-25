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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim AEK Mağlubiyetinin Ardından Hakeme Patladı!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim AEK Mağlubiyetinin Ardından Hakeme Patladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.04.2024 - 11:09

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi. Terim, karşılaşmanın ardından hakeme sert bir dille eleştirdi.

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Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

Alınan mağlubiyetin ardından basın toplantısında konuşan Terim, hakem hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu 👇

Alınan mağlubiyetin ardından basın toplantısında konuşan Terim, hakem hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu 👇

'Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nın maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik.'

Tecrübeli çalıştırıcı, "böyle hakeme boşuna para harcamayın" da dedi 👇

Tecrübeli çalıştırıcı, "böyle hakeme boşuna para harcamayın" da dedi 👇

'Şimdi siz bize soru soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen ve umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Bu kadar bariz penaltıyı vermeyecekse, Fransa'dan para harcayıp hakem getirmeye gerek yok.'

Dün oynanan maçların ardından Yunanistan Süper Ligi'nde güncel puan durumu 👇

Dün oynanan maçların ardından Yunanistan Süper Ligi'nde güncel puan durumu 👇

  • 1 - AEK: 75 puan

  • 2 - Panathinaikos: 71 puan 

  • 3 - PAOK: 68 puan

  • 4 - Olimpiakos: 67 puan 

  • 5 -  Aris: 49 puan

  • 6 - Lamia: 35 puan

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