Bomba İddia! Fenerbahçe'de Kariyer Sezonunu Geçiren İrfan Can Kahveci'ye Teklif Yağıyor
Bomba İddia! Fenerbahçe'de Kariyer Sezonunu Geçiren İrfan Can Kahveci'ye Teklif Yağıyor
Performansıyla Fenerbahçe'de son döneme damga vuran İrfan Can Kahveci için transfer iddiaları gün geçtikçe ciddileşiyor. Milli futbolcu, sezon sonunda kulübüne önemli bir bonservis ücreti getirerek Avrupa'ya gidebilir!
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Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya süren şampiyonluk yarışında takımını ayakta tutan İrfan Can Kahveci, yurt dışında birçok ekibin dikkatini çekti.
Milliyet'te yer alan haberde, 28 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı aktarıldı.
Diğer yandan sarı-lacivertli kulübün milli futbolcudan Jayden Oosterwolde gibi yüksek bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi.
İspanya basınından Elnacional ise Sevilla'nın İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye 20 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu, Newcastle United, Lazio ve Rennes kulüplerinin de ilgisinin olduğunu yazdı.
Bu sezon 44 maça çıkan milli futbolcu, 17 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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Türkiye’den 28 yaşındaki bir oyuncuya 20M vermezler. İrfan gerçrktej bu sezonun top 5 inde yer alır. Güzel oynuyor.
Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan gitmez diye avel fener bu gidişle hiç şampiyon olamayacak.