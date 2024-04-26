Adana Demirspor'a Büyük Şok! Galatasaray Maçında İki Önemli Futbolcusu Forma Giyemeyecek
Adana Demirspor'a Büyük Şok! Galatasaray Maçında İki Önemli Futbolcusu Forma Giyemeyecek
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Adana Demirspor'dan sakatlık haberi geldi. Adana temsilcisi, kritik maç iki futbolcusundan yararlanamayacak.
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Saat 20'de başlayacak maç öncesinde Mavi Şimşekler'de önemli bir gelişme yaşandı.
Ajansspor'dan Salim Manav, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
Manav, ayrıca Emre Akbaba'nın ayağındaki çatlat sebebiyle yüksek ihtimalle sezonu kapattığını ifade etti.
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