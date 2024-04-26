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Adana Demirspor'a Büyük Şok! Galatasaray Maçında İki Önemli Futbolcusu Forma Giyemeyecek

Adana Demirspor'a Büyük Şok! Galatasaray Maçında İki Önemli Futbolcusu Forma Giyemeyecek

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 09:01

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Adana Demirspor'dan sakatlık haberi geldi. Adana temsilcisi, kritik maç iki futbolcusundan yararlanamayacak.

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Saat 20'de başlayacak maç öncesinde Mavi Şimşekler'de önemli bir gelişme yaşandı.

Saat 20'de başlayacak maç öncesinde Mavi Şimşekler'de önemli bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'dan Salim Manav, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ajansspor'dan Salim Manav, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

Manav, ayrıca Emre Akbaba'nın ayağındaki çatlat sebebiyle yüksek ihtimalle sezonu kapattığını ifade etti.

Manav, ayrıca Emre Akbaba'nın ayağındaki çatlat sebebiyle yüksek ihtimalle sezonu kapattığını ifade etti.

İki futbolcunun bu sezonki performansları 👇

İki futbolcunun bu sezonki performansları 👇

  • Yusuf Sarı: 30 maç, 5 gol, 10 asist

  • Emre Akbaba: 39 maç, 9 gol, 2 asist

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