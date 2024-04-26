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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı İçin Çok İddialı Sözler!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı İçin Çok İddialı Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 12:21

Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken heyecan arttı. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan lider Galatasaray, elindeki avantajdan yararlanmanın yollarını arayacakken Konyaspor cephesinden dikkat çeken bir açıklamada geldi.

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Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında Galatasaray'dan bir adım uzaklaşan Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçının sonrasında Konyaspor'a konuk olacak.

Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında Galatasaray'dan bir adım uzaklaşan Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş maçının sonrasında Konyaspor'a konuk olacak.

Derbiden üç puan çıkararak deplasmana kayıpsız gitmek isteyen Fenerbahçeliler, aynı zamanda da lider Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

Derbiden üç puan çıkararak deplasmana kayıpsız gitmek isteyen Fenerbahçeliler, aynı zamanda da lider Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

Kritik karşılaşma öncesinde Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kritik karşılaşma öncesinde Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıkları hatırlatılan Ömer Korkmaz, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder." sözlerini sarf etti.

Milliyet'in haberine göre, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıkları hatırlatılan Ömer Korkmaz, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder." sözlerini sarf etti.

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