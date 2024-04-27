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Beşiktaş'ın Eski Kalecisi ve Teknik Direktörü Rasim Kara 1996-1997 Sezonunda Yaşananları Anlattı!

Beşiktaş'ın Eski Kalecisi ve Teknik Direktörü Rasim Kara 1996-1997 Sezonunda Yaşananları Anlattı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 16:44

Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, Engin Verel’le Albüm'ün 4. bölümüne konuk oldu. Kara, futbolculuğuna, siyah-beyazlı kulübü çalıştırmasına, Milli Takım'daki günlerine dair birçok anısını paylaştı.

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1975 yılında Bursaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 9 sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün kalesini koruyan Rasim Kara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1975 yılında Bursaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 9 sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün kalesini koruyan Rasim Kara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Engin Verel’le Albüm programının 4. bölümüne konuk olan Beşiktaş'ın efsane ismi, kulüpte oynadığı dönemde Türk futbolunda yaşananlara değindi.

Engin Verel’le Albüm programının 4. bölümüne konuk olan Beşiktaş'ın efsane ismi, kulüpte oynadığı dönemde Türk futbolunda yaşananlara değindi.

Kara, Verel'in “Mehmet Ağar Beşiktaşlı olsaydı. O sezonlar Beşiktaş mı şampiyon olurdu?” sorusuna şöyle yanıt verdi 👇

Kara, Verel'in “Mehmet Ağar Beşiktaşlı olsaydı. O sezonlar Beşiktaş mı şampiyon olurdu?” sorusuna şöyle yanıt verdi 👇

“Onu bilemiyorum ama o Beşiktaşlı olamazdı zaten. Ben her zaman anlatıyorum; bir Vanspor maçı oynadık. Sergen frikik kullanıyor kar yağışlı bir havada, siyah eldiven giymiş Vanspor stoperi kırmızı topa eliyle vuruyor Metin Tokat penaltıyı vermiyor. Penaltı gol olur muydu olmaz mıydı bilemiyorum ama net bir penaltıydı.”

73 yaşındaki eski futbolcu, “Yani Şampiyonluğunuz çalındı diyebilir miyiz?” sorusunda ise 1996-1997 sezonunda olanları anlattı 👇

73 yaşındaki eski futbolcu, “Yani Şampiyonluğunuz çalındı diyebilir miyiz?” sorusunda ise 1996-1997 sezonunda olanları anlattı 👇

“Ligin 2. yarısının ilk haftalarıydı orada başladılar. Sonrasında bir Galatasaray-İstanbulspor maçı var. Hakem Vahap Beyaz skor 2-2’yken 90 artıda uyduruk bir penaltı çalıyor. Galatasaray’a maçı kazandırıyor. Ertesi hafta bu sefer biz içeride Galatasaray ile oynuyoruz. Hakem Ahmet Çakar, Amokachi’yi hiç yoktan atıyor eksik kalıyoruz. 1-0 galipken bu sefer de son dakikalarda Galatasaray’a yine uyduruk bir penaltı veriyor ve maçı 1-1 bitirttiriyor. Yani biz ligde öne geçecekken hakemlerle geriye atıyorlar. Sonrasında da Ahmet Çakar-Vahap Beyaz tezahüratları başladı tribünlerde. Hep diyorum VAR olsaydı biz şampiyonduk. İşin enteresan tarafı bu hakemler yıllar sonra çıktıkları TV kanallarında ‘Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bu verdiğim kararlarla Galatasaray şampiyon oldu’ diyorlar. Hatta Ahmet Çakar diyor ki; ‘penaltıyı verdim üzüldüm. İnşallah Hagi penaltıyı atamaz dedim’ diyor. İşte şerefli 2.likler böyle oluyor.”

Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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