Beşiktaş'ın Eski Kalecisi ve Teknik Direktörü Rasim Kara 1996-1997 Sezonunda Yaşananları Anlattı!
Beşiktaş'ın Eski Kalecisi ve Teknik Direktörü Rasim Kara 1996-1997 Sezonunda Yaşananları Anlattı!
Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, Engin Verel’le Albüm'ün 4. bölümüne konuk oldu. Kara, futbolculuğuna, siyah-beyazlı kulübü çalıştırmasına, Milli Takım'daki günlerine dair birçok anısını paylaştı.
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1975 yılında Bursaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 9 sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün kalesini koruyan Rasim Kara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Engin Verel’le Albüm programının 4. bölümüne konuk olan Beşiktaş'ın efsane ismi, kulüpte oynadığı dönemde Türk futbolunda yaşananlara değindi.
Kara, Verel'in “Mehmet Ağar Beşiktaşlı olsaydı. O sezonlar Beşiktaş mı şampiyon olurdu?” sorusuna şöyle yanıt verdi 👇
73 yaşındaki eski futbolcu, “Yani Şampiyonluğunuz çalındı diyebilir miyiz?” sorusunda ise 1996-1997 sezonunda olanları anlattı 👇
Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇
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