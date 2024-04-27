Beşiktaş'ın Eski Kalecisi ve Teknik Direktörü Rasim Kara 1996-1997 Sezonunda Yaşananları Anlattı!

“Ligin 2. yarısının ilk haftalarıydı orada başladılar. Sonrasında bir Galatasaray-İstanbulspor maçı var. Hakem Vahap Beyaz skor 2-2’yken 90 artıda uyduruk bir penaltı çalıyor. Galatasaray’a maçı kazandırıyor. Ertesi hafta bu sefer biz içeride Galatasaray ile oynuyoruz. Hakem Ahmet Çakar, Amokachi’yi hiç yoktan atıyor eksik kalıyoruz. 1-0 galipken bu sefer de son dakikalarda Galatasaray’a yine uyduruk bir penaltı veriyor ve maçı 1-1 bitirttiriyor. Yani biz ligde öne geçecekken hakemlerle geriye atıyorlar. Sonrasında da Ahmet Çakar-Vahap Beyaz tezahüratları başladı tribünlerde. Hep diyorum VAR olsaydı biz şampiyonduk. İşin enteresan tarafı bu hakemler yıllar sonra çıktıkları TV kanallarında ‘Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bu verdiğim kararlarla Galatasaray şampiyon oldu’ diyorlar. Hatta Ahmet Çakar diyor ki; ‘penaltıyı verdim üzüldüm. İnşallah Hagi penaltıyı atamaz dedim’ diyor. İşte şerefli 2.likler böyle oluyor.”