Fenerbahçe'nin Yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu Oldu!
Fenerbahçe'nin Yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu Oldu!
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Şekip Mosturoğlu, 1177 oy alarak yeni başkan seçildi.
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Sarı-lacivertli kulübün Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Şekip Mosturoğlu, 1529 oyun kullandığı seçimde sandıktan birinci çıkan isim oldu. 1177 oy alan Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak 3 yıl boyunca görev yapacak.
Seçimin ardından açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Güzel bir günü daha geride bıraktık. Şekip Mosturoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık." ifadelerini kullandı.
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Yine boş boş işler şampiyonluk martta kupa nisanda lig ve avrupa uçtu. Bi bok yiyemedin ali koç