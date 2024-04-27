Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş Derbisi Öncesinde Yaptığı Açıklama Sarı-Lacivertlileri Dertlendirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş Derbisi Öncesinde Yaptığı Açıklama Sarı-Lacivertlileri Dertlendirdi
Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sonucu merakla beklenen derbi öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklaması, taraftarlarının eleştirisini aldı.
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Süper Lig'de oynadığı son Sivasspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu akşam saat 19'da Kadıköy'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından üç puanla dönmesi, güncel puan durumunda lider ile puan farkının 7'ye çıkması, kritik derbiyi daha da önemli bir hale getirdi.
Bugün gerçekleştirilen Seçimli Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Koç, "Akşam derbiye totem yaptım." dedi.
Koç'un açıklaması, taraftarlarının eleştirisini aldı 👇
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İşimiz totemlere kaldı.. Vah ki ne vah!
Ali Koç tribünlerden geldiği için Totem yapmasını yadirgamamak lazım...Ama yine de haklısın...
Bu geldiğinden beri bir tane şampiyonluk getiremeyen Ali Koç'u tekrar seçerse Febeliler hiç dıj güçler,hakemler,fedöcüler bilmem ne başarısızlığa kılıf arama... Devamını Gör
Yenersek totemi elinde patlar hadi KARTALIM.