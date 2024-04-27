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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş Derbisi Öncesinde Yaptığı Açıklama Sarı-Lacivertlileri Dertlendirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş Derbisi Öncesinde Yaptığı Açıklama Sarı-Lacivertlileri Dertlendirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 17:18

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sonucu merakla beklenen derbi öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklaması, taraftarlarının eleştirisini aldı.

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Süper Lig'de oynadığı son Sivasspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu akşam saat 19'da Kadıköy'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynadığı son Sivasspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu akşam saat 19'da Kadıköy'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından üç puanla dönmesi, güncel puan durumunda lider ile puan farkının 7'ye çıkması, kritik derbiyi daha da önemli bir hale getirdi.

Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanından üç puanla dönmesi, güncel puan durumunda lider ile puan farkının 7'ye çıkması, kritik derbiyi daha da önemli bir hale getirdi.

Bugün gerçekleştirilen Seçimli Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Koç, "Akşam derbiye totem yaptım." dedi.

Bugün gerçekleştirilen Seçimli Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Koç, "Akşam derbiye totem yaptım." dedi.

Koç'un açıklaması, taraftarlarının eleştirisini aldı 👇

Koç'un açıklaması, taraftarlarının eleştirisini aldı 👇
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mervednz

İşimiz totemlere kaldı.. Vah ki ne vah!

Craft Beer

Ali Koç tribünlerden geldiği için Totem yapmasını yadirgamamak lazım...Ama yine de haklısın...

Balkan Türkleri

Bu geldiğinden beri bir tane şampiyonluk getiremeyen Ali Koç'u tekrar seçerse Febeliler hiç dıj güçler,hakemler,fedöcüler bilmem ne başarısızlığa kılıf arama... Devamını Gör

Ömer Çalışkan

Yenersek totemi elinde patlar hadi KARTALIM.