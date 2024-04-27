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"Şişme Kadınla Seks Gibi" Dedi! Erman Toroğlu'dan Canlı Yayında Olay Benzetme

"Şişme Kadınla Seks Gibi" Dedi! Erman Toroğlu'dan Canlı Yayında Olay Benzetme

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 21:25

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Erman Toroğlu, geçmiş yıllarda yaptığı yorumunu yeniden gündeme getirdi. Toroğlu, suni çim için 'şişme kadınla seks gibi' dedi.

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Futbol dünyasına dair sıra dışı yorumlarıyla dikkat çeken Erman Toroğlu, yine gündem oldu.

Futbol dünyasına dair sıra dışı yorumlarıyla dikkat çeken Erman Toroğlu, yine gündem oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında ekranlara çıkan Toroğlu, Al Musrati'nin oyundan atılması ile ilgili olarak "Kesin kırmızı kart. Çim değil de suni çim olsaydı ayağı kırılırdı" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında ekranlara çıkan Toroğlu, Al Musrati'nin oyundan atılması ile ilgili olarak "Kesin kırmızı kart. Çim değil de suni çim olsaydı ayağı kırılırdı" yorumunda bulundu.

Toroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Zamanında bu suni çim tartışmaları çok konuşulmuştu. Rahmetli Hıncal Uluç suni çim taraftarıydı. Suni çim olmaz hocam. Ayakların yanar. Ben de 'Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla seks yapmak gibidir' diye yazdım."

Toroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Zamanında bu suni çim tartışmaları çok konuşulmuştu. Rahmetli Hıncal Uluç suni çim taraftarıydı. Suni çim olmaz hocam. Ayakların yanar. Ben de 'Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla seks yapmak gibidir' diye yazdım."

O anlar 👇

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