Flaş İddiaya Cevap Geldi! Serdar Aziz Mert Hakan ile Kavga Ettiği İçin mi Kadro Dışı Kaldı?
Flaş İddiaya Cevap Geldi! Serdar Aziz Mert Hakan ile Kavga Ettiği İçin mi Kadro Dışı Kaldı?
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz kadroya alınmamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların neden tercih edilmediğini merak ederken Fanatik'ten Yakup Çınar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çınar, Serdar Aziz ile Mert Hakan'ın tartışma yaşadığını bu yüzden kadro dışı kaldığını ifade etti. Aziz'in menajeri ise bu durumu yalanladı.
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Galatasaray, dün akşam Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı ve puanını 93'e çıkardı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, sarı-kırmızıların bu zaferinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Gazeteci Yakup Çınar, "Serdar Aziz Gerçeği" diyerek yaşananları böyle anlattı 👇
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu ifade etti.
Canatar, "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." dedi.
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