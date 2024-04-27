Flaş İddiaya Cevap Geldi! Serdar Aziz Mert Hakan ile Kavga Ettiği İçin mi Kadro Dışı Kaldı?

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz kadroya alınmamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların neden tercih edilmediğini merak ederken Fanatik'ten Yakup Çınar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çınar, Serdar Aziz ile Mert Hakan'ın tartışma yaşadığını bu yüzden kadro dışı kaldığını ifade etti. Aziz'in menajeri ise bu durumu yalanladı.