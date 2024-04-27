West Ham Maçında Olay: Mohamed Salah ile Jürgen Klopp Arasında Sinirler Gerildi
West Ham Maçında Olay: Mohamed Salah ile Jürgen Klopp Arasında Sinirler Gerildi
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Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.
3 gün önce de Everton'a 2-0 mağlup olan Kırmızılılar, zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.
Karşılaşmada yaşanan bir an ise beklenmeyen puan kaybının önüne geçti. Salah, 79. dakikada oyuna dahil olurken teknik direktörü Klopp ile atıştı.
Maçın ardından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner." dedi.
Klopp ise "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti." dedi.
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