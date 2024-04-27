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West Ham Maçında Olay: Mohamed Salah ile Jürgen Klopp Arasında Sinirler Gerildi

West Ham Maçında Olay: Mohamed Salah ile Jürgen Klopp Arasında Sinirler Gerildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 18:35

Kötü günler geçiren Liverpool'da Jürgen Klopp ile Salah, West Ham maçında tartıştı. Mısırlı yıldız ve tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

3 gün önce de Everton'a 2-0 mağlup olan Kırmızılılar, zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.

3 gün önce de Everton'a 2-0 mağlup olan Kırmızılılar, zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.

Karşılaşmada yaşanan bir an ise beklenmeyen puan kaybının önüne geçti. Salah, 79. dakikada oyuna dahil olurken teknik direktörü Klopp ile atıştı.

Karşılaşmada yaşanan bir an ise beklenmeyen puan kaybının önüne geçti. Salah, 79. dakikada oyuna dahil olurken teknik direktörü Klopp ile atıştı.

Maçın ardından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner." dedi.

Maçın ardından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner." dedi.

Klopp ise "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti." dedi.

Klopp ise "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti." dedi.
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