Ekran Başındakilerle Tokalaşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Futbolseverlere Kahkaha Attırdı
Ekran Başındakilerle Tokalaşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Futbolseverlere Kahkaha Attırdı
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Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Üç puanı getiren gol, 86. dakikada Rey Manaj'dan geldi.
Yiğidolar, bu sonuçla puanını 48' yükseltirken kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 36 puanda kaldı.
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Uygun da maça damga vuran isimlerden biri oldu.
Uygun, ekran başındaki seyircilerle tokalaştı 👇
Futbolseverlere de mizah malzemesi çıktı 😂
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