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Ekran Başındakilerle Tokalaşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Futbolseverlere Kahkaha Attırdı

Ekran Başındakilerle Tokalaşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Futbolseverlere Kahkaha Attırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 20:25

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbol dünyasındaki dikkat çekici hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Kırmız-beyazlı ekibin 52 yaşındaki çalıştırıcısı, Konyaspor maçında ekran başındaki futbolseverlerle selamlaştı.

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Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Üç puanı getiren gol, 86. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Üç puanı getiren gol, 86. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Yiğidolar, bu sonuçla puanını 48' yükseltirken kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 36 puanda kaldı.

Yiğidolar, bu sonuçla puanını 48' yükseltirken kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 36 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Uygun da maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Uygun da maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Uygun, ekran başındaki seyircilerle tokalaştı 👇

Futbolseverlere de mizah malzemesi çıktı 😂

Futbolseverlere de mizah malzemesi çıktı 😂
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