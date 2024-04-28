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Yorumcular Beyaz Futbol'a Veda Ederken Sunucu Ertem Şener'den Kafa Karıştıran Bir Paylaşım Geldi

Yorumcular Beyaz Futbol'a Veda Ederken Sunucu Ertem Şener'den Kafa Karıştıran Bir Paylaşım Geldi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 17:35

Beyaz Futbol'un sunucusu Ertem Şener, sosyal medya hesabından programın geleceğine dair ilişkin açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde yorumculardan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sezon sonunda ekranlara veda edeceğini duyurmuştu.

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Futbol gündemine farklı bir soluk getiren, sıra dışı yorumlarla dikkat çeken Beyaz TV'nin büyük ilgi gören programı Beyaz Futbol ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Futbol gündemine farklı bir soluk getiren, sıra dışı yorumlarla dikkat çeken Beyaz TV'nin büyük ilgi gören programı Beyaz Futbol ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Yorumculardan Sinan Engin, geçen haftaki programın son bölümünde 12 yıllık Beyaz Futbol serüvenine devam etmeyeceğini "yoruldum artık" diyerek duyurmuştu.

Yorumculardan Sinan Engin, geçen haftaki programın son bölümünde 12 yıllık Beyaz Futbol serüvenine devam etmeyeceğini "yoruldum artık" diyerek duyurmuştu.

Engin'in ardından eski hakem Ahmet Çakar da "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz." demişti.

Engin'in ardından eski hakem Ahmet Çakar da "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz." demişti.

Çakar, ayrıca bir sene televizyona ara vereceğini, Çanakkale'de organik tarım yapacağını dile getirmiş, Abdülkerim Durmaz'ın da başka bir kanalla anlaştığını açıklamıştı.

Çakar, ayrıca bir sene televizyona ara vereceğini, Çanakkale'de organik tarım yapacağını dile getirmiş, Abdülkerim Durmaz'ın da başka bir kanalla anlaştığını açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından programın sunucu Ertem Şener, ekip arkadaşlarını yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından programın sunucu Ertem Şener, ekip arkadaşlarını yalanlayan bir paylaşımda bulundu.
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Şener, "Beyaz Futbol tam hem de çok tam kadro ile yayında. Hep de öyle olacak. Hep öyle devam edecek!" dedi.

Şener, "Beyaz Futbol tam hem de çok tam kadro ile yayında. Hep de öyle olacak. Hep öyle devam edecek!" dedi.

Şener'in paylaşımı 👇

Şener'in paylaşımı 👇
twitter.com

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