Real Madrid Formasıyla İkinci Kez Gol Sevinci Yaşayan Arda Güler İspanya'da Manşetleri Süsledi!
Real Madrid Formasıyla İkinci Kez Gol Sevinci Yaşayan Arda Güler İspanya'da Manşetleri Süsledi!
Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanya gazetelerinde boy gösterdi. Milli futbolcunun performansı, alkış topladı.
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LaLiga'da Real Sociedad, deplasmanına çıkan eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 29. dakikada Arda Güler'in kaydettiği golle kazandı. Genç yıldızımız, Real Madrid'i galibiyete taşırken İspanya'da da manşetlerdeki yerini aldı.
AS gazetesi Arda Güler için "Spot ışıklarını bir araya getirdi" ifadelerini kullandı ve "Arda Güler'in ligde 11'de başladığı ilk maçta attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid, Real Sociedad'ı gol yemeden mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi" yorumunda bulundu.
Marca ise milli yıldızdan "Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor" sözleriyle bahsetti: "Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor."
Mundo Deportivo: "Arda Güler'in attığı gol, aklı Bayern Münih maçında olan Real Madrid için en güzel haber oldu."
El Pais: "Arda Güler, LaLiga'dak ilk maçında Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına 4 gün kala Real Sociedad karşısında galibiyeti getirdi. Arda Güler'in iz bırakması için çok az şey yetiyor."
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Relevo: "Her şey yolunda gitti. Arda Güler'in günüydü. San Sebastian'da parladı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler. Kulüpte Arda Güler'le coşku yaşanıyor. Sakatlıklar ve az süre alması nedeniyle kötü bir başlangıçtan sonra kalitesinden asla şüphe etmediler. Arda Güler'in hala önemli bir rol oynayacağı ve umut verici bir sezon sonu var."
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Arda göster kendini koçum.
Aferin çocuk. Yolun açık olsun. Umarım devamı gelir başarılarının