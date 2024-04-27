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9 Sezon Sonra Bir İlki Yaşadı! Beklentilerin Uzağında Kalan Beşiktaş Kötü İstatistiği Tekrarladı

9 Sezon Sonra Bir İlki Yaşadı! Beklentilerin Uzağında Kalan Beşiktaş Kötü İstatistiği Tekrarladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 23:15

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti.

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Sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş için derbi heyecanı sona erdi. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu yıl ligde çıktığı tüm büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş için derbi heyecanı sona erdi. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu yıl ligde çıktığı tüm büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde sahadan yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde sahadan yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

Kadıköy'e puansız veda eden Beşiktaş, 51 puanda kalarak 5. sıraya geriledi ve Avrupa'ya gitme şansını da zora soktu. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu yenilgiyle lig tarihinde en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor. (13)

Kadıköy'e puansız veda eden Beşiktaş, 51 puanda kalarak 5. sıraya geriledi ve Avrupa'ya gitme şansını da zora soktu. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu yenilgiyle lig tarihinde en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor. (13)

Ortaya koyulan performansa taraftarların yorumları 👇

Ortaya koyulan performansa taraftarların yorumları 👇
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