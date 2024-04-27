9 Sezon Sonra Bir İlki Yaşadı! Beklentilerin Uzağında Kalan Beşiktaş Kötü İstatistiği Tekrarladı
9 Sezon Sonra Bir İlki Yaşadı! Beklentilerin Uzağında Kalan Beşiktaş Kötü İstatistiği Tekrarladı
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti.
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Sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş için derbi heyecanı sona erdi. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu yıl ligde çıktığı tüm büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde sahadan yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.
Kadıköy'e puansız veda eden Beşiktaş, 51 puanda kalarak 5. sıraya geriledi ve Avrupa'ya gitme şansını da zora soktu. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu yenilgiyle lig tarihinde en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor. (13)
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