Süper Lig'e Böyle Takımlar Gerek! Göztepe Tribünleri Hep Bir Ağızdan "Medcezir" Şarkısını Söyledi

Türkiye'nin en dikkat çekici tribünlerinden birine sahip olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda yine müthiş anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesinde hep bir ağızdan 'Medcezir' şarkısını söyledi.