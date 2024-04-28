Süper Lig'e Böyle Takımlar Gerek! Göztepe Tribünleri Hep Bir Ağızdan "Medcezir" Şarkısını Söyledi
Süper Lig'e Böyle Takımlar Gerek! Göztepe Tribünleri Hep Bir Ağızdan "Medcezir" Şarkısını Söyledi
Türkiye'nin en dikkat çekici tribünlerinden birine sahip olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda yine müthiş anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesinde hep bir ağızdan 'Medcezir' şarkısını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, rakibini mağlup ettiği takdirde Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım olacak.
Sonucu heyecanla beklenen mücadele öncesinde stadyuma gelen taraftarlar, "Medcezir" şarkısını söyleyerek takımlarına destek oldular.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın