Derbide Sakatlanmıştı Son Durumu Belli Oldu! Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten Kötü Haber
Derbide Sakatlanmıştı Son Durumu Belli Oldu! Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten Kötü Haber
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. Milli futbolcunun ayak bileği bağında kopma tespit edildiği açıklandı. Başarılı orta saha, sezonu kapattı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan İsmail Yüksek'in durumuna ilişkin açıklama yayınlanadı.
MR görüntülemesi sonucunda 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileği bağında kopma tespit edildiği ifade edildi.
Yağız Sabuncuoğlu, EURO 2024'e gidecek A Milli Takım kadrosunda olması beklenen orta sahanın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını, sezonu kapattığını ifade etti.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 47 maçta görev alan Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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