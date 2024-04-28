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Maça Damgasını Vurdu: Hakan Çalhanoğlu Inter-Torino Maçında 4 Dakika İçinde 2 Gol Attı

Maça Damgasını Vurdu: Hakan Çalhanoğlu Inter-Torino Maçında 4 Dakika İçinde 2 Gol Attı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 15:41 Son Güncelleme: 28.04.2024 - 15:45

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Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Hakan Çalhanoğlu, yetenekleri ve başarıları ile adından sıkça söz ettiriyor. Kendine has frikik tekniği, oyun zekası ve liderlik özellikleri ile tanınan bu genç yetenek, futbol dünyasında hızla yükseliyor. İtalya'nın önde gelen takımlarından Milan'da forma giyen Çalhanoğlu, performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve ülkemize de büyük gurur yaşatıyor.

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Forma giydiği Inter'in, İtalya Serie A'da Torino ile karşılaştığı maça Hakan Çalhanoğlu maça damgasını vurdu.

Forma giydiği Inter'in, İtalya Serie A'da Torino ile karşılaştığı maça Hakan Çalhanoğlu maça damgasını vurdu.

4 dakika içinde 2 gol atan Çalhanoğlu, Inter taraftarına büyük sevinç yaşattı.

4 dakika içinde 2 gol atan Çalhanoğlu, Inter taraftarına büyük sevinç yaşattı.

İşte o anlar;

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