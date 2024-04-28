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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Göztepe ve Amedspor'un Şampiyonluklarını Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Göztepe ve Amedspor'un Şampiyonluklarını Kutladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 21:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe ve Amedspor'un bir üst lige çıkmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, bugün evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, bugün evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İzmir temsilcisi, iki yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

İzmir temsilcisi, iki yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

Ekrem İmamoğlu, sarı-kırmızılılara "Hoş geldin" dedi 👇

Ekrem İmamoğlu, sarı-kırmızılılara "Hoş geldin" dedi 👇
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TFF 2. Lig Kırmız Grup'ta mücadele eden Amedspor ise bitime bir hafta kala Somaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 2. Lig Kırmız Grup'ta mücadele eden Amedspor ise bitime bir hafta kala Somaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.

Mesut Bakkal yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Mesut Bakkal yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, TFF 1. Lig'e yükseldi.
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İmamoğlu, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme başarısının ardından Amedspor'un da adını bir üst lige yazdırmasını tebrik etti 👇

İmamoğlu, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme başarısının ardından Amedspor'un da adını bir üst lige yazdırmasını tebrik etti 👇
twitter.com
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