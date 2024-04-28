İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Göztepe ve Amedspor'un Şampiyonluklarını Kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Göztepe ve Amedspor'un Şampiyonluklarını Kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe ve Amedspor'un bir üst lige çıkmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, bugün evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İzmir temsilcisi, iki yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.
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TFF 2. Lig Kırmız Grup'ta mücadele eden Amedspor ise bitime bir hafta kala Somaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.
Mesut Bakkal yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, TFF 1. Lig'e yükseldi.
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İmamoğlu, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme başarısının ardından Amedspor'un da adını bir üst lige yazdırmasını tebrik etti 👇
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