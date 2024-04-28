Sadece Bir Kadınla Beraber Yaşamaya Başladıktan Sonra Farkına Varacağınız 15 Özellikleri
Sadece Bir Kadınla Beraber Yaşamaya Başladıktan Sonra Farkına Varacağınız 15 Özellikleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde kadınların bugüne kadar anlatılmamış gizli alışkanlıklarından bahsediyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İlişki ilerledikçe ve beraber uyumaya başladıkça, böylesine küçük biri nasıl bu kadar yer kaplıyor çok merak ediyorsun."
2. "Saçları her yerden çıkıyor! Tuvalet, banyo, yerler ve daha fazlası."
3. "Pedlerin iç çamaşıra yapıştığını bilmiyorum. Gerçekten ufuk açıcı."
4. "Kullandıkları cilt bakımı ürünleri başta saçma geliyor ama birinci elden deneyimleyince, 'ben hayatımla ne yapıyorum ki?' demeye başlıyorsun."
5. "Böylesine küçük birinin nasıl bu kadar tuvalet kağıdı kullandığını çözemiyorum..."
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6. "Kadınların her gün saçlarını yıkamadıklarını bilmiyorum."
7. "'Günün nasıl geçti?' sorusunun cevabının tek bir cümle olmadığını ilk kez karımdan öğrendim."
8. "Kadınlar için yatağa gitmenin bu kadar uzun sürdüğünü hiç bilmiyordum."
9. "Kadınların hayatta bu kadar güvensiz hissettiklerini hiç bilmiyordum."
10. "Kafalarında bu kadar fazla şey düşünüp hiçbirini paylaşmıyor olmalarını hiç anlamıyorum."
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11. "Sevgilimle yaşamaya başlayana kadar kendimi hijyenik sanıyordum ama anlıyorum ki değilmişim..."
12. "Mevsim ne olursa olsun kadınların battaniyeye ihtiyacı var ve gecenin köründe çok sıcaklayıp uyandıklarında bütün o battaniye dağı senin üstüne atılacak."
13. "Her yerde bir sürü şişe var. Damlalıklı şişeler, plastik şişeler, desenli şişeler. Her yerdeler..."
14. "Konu sütyen olunca favorileri var ve favorileri olan sütyeni haftalarca yıkamadan giyebiliyorlar."
15. "Regllerinin haftalarca sürebileceğini asla tahmin etmemiştim."
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