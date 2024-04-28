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Sadece Bir Kadınla Beraber Yaşamaya Başladıktan Sonra Farkına Varacağınız 15 Özellikleri

Sadece Bir Kadınla Beraber Yaşamaya Başladıktan Sonra Farkına Varacağınız 15 Özellikleri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 18:01

Bugünkü içeriğimizde kadınların bugüne kadar anlatılmamış gizli alışkanlıklarından bahsediyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İlişki ilerledikçe ve beraber uyumaya başladıkça, böylesine küçük biri nasıl bu kadar yer kaplıyor çok merak ediyorsun."

1. "İlişki ilerledikçe ve beraber uyumaya başladıkça, böylesine küçük biri nasıl bu kadar yer kaplıyor çok merak ediyorsun."

2. "Saçları her yerden çıkıyor! Tuvalet, banyo, yerler ve daha fazlası."

2. "Saçları her yerden çıkıyor! Tuvalet, banyo, yerler ve daha fazlası."

'Onu çok seviyorum ama saç sorunu cidden çok garip.'

3. "Pedlerin iç çamaşıra yapıştığını bilmiyorum. Gerçekten ufuk açıcı."

3. "Pedlerin iç çamaşıra yapıştığını bilmiyorum. Gerçekten ufuk açıcı."

4. "Kullandıkları cilt bakımı ürünleri başta saçma geliyor ama birinci elden deneyimleyince, 'ben hayatımla ne yapıyorum ki?' demeye başlıyorsun."

5. "Böylesine küçük birinin nasıl bu kadar tuvalet kağıdı kullandığını çözemiyorum..."

5. "Böylesine küçük birinin nasıl bu kadar tuvalet kağıdı kullandığını çözemiyorum..."
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6. "Kadınların her gün saçlarını yıkamadıklarını bilmiyorum."

'Haftada bir iki kez yıkıyorlarmış ve sebebini konuştuktan sonra çok iyi anlıyorum.'

7. "'Günün nasıl geçti?' sorusunun cevabının tek bir cümle olmadığını ilk kez karımdan öğrendim."

8. "Kadınlar için yatağa gitmenin bu kadar uzun sürdüğünü hiç bilmiyordum."

8. "Kadınlar için yatağa gitmenin bu kadar uzun sürdüğünü hiç bilmiyordum."

'Ben toplamda 5 dakikada yatmaya hazır olabilecekken karım için aynı süreç yarım saati aşıyor.'

9. "Kadınların hayatta bu kadar güvensiz hissettiklerini hiç bilmiyordum."

'İlk buluşmamız sırasında sadece bir arkadaşıma randevuya gittiğimi söyledim ama o neredeyse bütün ailesine söylemiş ve profilimi atmış.'

10. "Kafalarında bu kadar fazla şey düşünüp hiçbirini paylaşmıyor olmalarını hiç anlamıyorum."

'Benimle konuşasıya kadar binlerce farklı senaryo kurmuş olabilir.'

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11. "Sevgilimle yaşamaya başlayana kadar kendimi hijyenik sanıyordum ama anlıyorum ki değilmişim..."

11. "Sevgilimle yaşamaya başlayana kadar kendimi hijyenik sanıyordum ama anlıyorum ki değilmişim..."

12. "Mevsim ne olursa olsun kadınların battaniyeye ihtiyacı var ve gecenin köründe çok sıcaklayıp uyandıklarında bütün o battaniye dağı senin üstüne atılacak."

12. "Mevsim ne olursa olsun kadınların battaniyeye ihtiyacı var ve gecenin köründe çok sıcaklayıp uyandıklarında bütün o battaniye dağı senin üstüne atılacak."

13. "Her yerde bir sürü şişe var. Damlalıklı şişeler, plastik şişeler, desenli şişeler. Her yerdeler..."

13. "Her yerde bir sürü şişe var. Damlalıklı şişeler, plastik şişeler, desenli şişeler. Her yerdeler..."

14. "Konu sütyen olunca favorileri var ve favorileri olan sütyeni haftalarca yıkamadan giyebiliyorlar."

14. "Konu sütyen olunca favorileri var ve favorileri olan sütyeni haftalarca yıkamadan giyebiliyorlar."

15. "Regllerinin haftalarca sürebileceğini asla tahmin etmemiştim."

'Küçükken birçok ped gördüğümde yıllarca kullandıklarını sanıyordum ama anlıyorum ki birkaç ay anca yetiyormuş.'

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