Nejat İşler Aile Dizisinin Kısa Sürmesiyle İlgili Yorumunu Yaptı: "Hepsi Aynı Şeyin Laciverdi!"
Nejat İşler Aile Dizisinin Kısa Sürmesiyle İlgili Yorumunu Yaptı: "Hepsi Aynı Şeyin Laciverdi!"
Kaynak: https://twitter.com/CapaMagDizi/statu...
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 30. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nejat İşler de hem dizinin kısa sürmesiyle hem de TV dizileriyle ilgili yorum yaptı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi hayranlarının ısrarlarına rağmen hem sözleşmelerin 30 bölümlük yapılması hem de yetersiz reytingler sebebiyle final yapmıştı.
Dizinin ve oyuncuların hayranlarını fazlasıyla üzen bu veda için ne yazık ki hiçbir şey yapılamadı ve dizideki bu büyük oyuncu kadrosunu yalnızca 30 bölüm izleyebildik.
Dizide Cihan karakterini canlandıran Nejat İşler de Aile'nin kısa sürmesiyle ilgili kameralara konuşmuş.
"En iyi kadroyla yaptık olmadı. Burada hikaye yokmuş gibi Güney Kore'den dizi alıyoruz." diyen İşler, "Televizyona iş yapmam. TV dizilerinin hepsi aynı şeyin laciverti. Sıkıyor, olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.
İşler'in bu sözlerine sosyal medyadan destek yağdı.
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