Nejat İşler Aile Dizisinin Kısa Sürmesiyle İlgili Yorumunu Yaptı: "Hepsi Aynı Şeyin Laciverdi!"

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi 30. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nejat İşler de hem dizinin kısa sürmesiyle hem de TV dizileriyle ilgili yorum yaptı.