Avlu'dan Bahar'a Transfer Oldu: Demet Evgar Eski Rol Arkadaşıyla Yeniden Kavuştu!
Avlu'dan Bahar'a Transfer Oldu: Demet Evgar Eski Rol Arkadaşıyla Yeniden Kavuştu!
Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar, her hafta on binlerce insandan övgü alıyor. Oyunculuk konusundaki yeteneğiyle çok sevilen Evgar, Avlu'da birlikte rol aldığı Ümmü Putgül'le Bahar'da buluştu!
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TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, reytinglerde zirveyi bırakmıyor.
Dizide her karakterin ve oyuncunun ayrı ayrı övgü alması bir yana, konusuyla da bambaşka bir dünyaya sürükleniyoruz.
Çünkü gülüp eğlenmeyi bir kenara bırakırsak bu bir kadının tam da dünyası başına yıkılırken diriliş hikayesi.
Demet Evgar da bu rolün üstesinden başarıyla geliyor. Zaten aslına bakarsanız her rolüyle bu kadar başarılıydı. Avlu da bu dizilerden bir tanesi.
Deniz karakteriyle rol aldığı Avlu'da çok sevilen Demet Evgar, dizide Dudu'yu canlandıran Ümmü Putgül'le yeniden bir araya geldi!
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Ümmü Putgül'ün Bahar dizisine konuk olduğunu öğrenen izleyici duygusal anlar yaşadı.
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