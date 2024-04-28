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Survivor'a 19. Olarak Veda Eden Poyraz ve Sevgilisi Yasmin Erbil'le Birlikte Survivor Hakkında Konuştu!

Survivor'a 19. Olarak Veda Eden Poyraz ve Sevgilisi Yasmin Erbil'le Birlikte Survivor Hakkında Konuştu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
28.04.2024 - 18:53

Survivor All Star'da şampiyonluk adaylarından biri olarak görülmesine rağmen hayranlarını şok ederek elenen Poyraz, yarışma sonrası sevgilisi Yasmin Erbil'le birlikte Survivor hakkında konuştu.

Kaynak: Muhabir Online

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Survivor All Star son yılların en heyecanı yüksek yarışmalarından biri oluyor.

Survivor All Star son yılların en heyecanı yüksek yarışmalarından biri oluyor.

Yarışmanın neredeyse her bölümünde kavgalara ve sakatlıklara tanık oluyoruz. Bu sebeple sadece heyecan değil, yarışmada bir kaos da hakim.

Yarışmanın neredeyse her bölümünde kavgalara ve sakatlıklara tanık oluyoruz. Bu sebeple sadece heyecan değil, yarışmada bir kaos da hakim.

Bu sezonun en ilginç olaylarından biri de Poyraz'ın elenmesiydi elbette. Şampiyonluk adaylarından görülen Poyraz, yarışmaya 19. olarak veda etti!

Bu sezonun en ilginç olaylarından biri de Poyraz'ın elenmesiydi elbette. Şampiyonluk adaylarından görülen Poyraz, yarışmaya 19. olarak veda etti!

Hırsı ve mücadelesiyle dikkat çeken yarışmacının erken vedası hem şaşkınlık yarattı hem de sevenlerini fazlasıyla üzdü.

Hırsı ve mücadelesiyle dikkat çeken yarışmacının erken vedası hem şaşkınlık yarattı hem de sevenlerini fazlasıyla üzdü.

Yasmin Erbil'le sevgili olan Poyraz sonunda Türkiye'ye döndü ve döner dönmez de Survivor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Muhabir Online'a konuşan Poyraz, beklentilerin altında kaldığını ancak evini, sevgilisini ve ailesini çok özlediğini dile getirdi.

Muhabir Online'a konuşan Poyraz, beklentilerin altında kaldığını ancak evini, sevgilisini ve ailesini çok özlediğini dile getirdi.

Yasmin Erbil ise Poyraz'ın bu kadar erken elenmesine çok şaşırdığını dile getirdi.

Yasmin Erbil ise Poyraz'ın bu kadar erken elenmesine çok şaşırdığını dile getirdi.

Poyraz şampiyonluk adayının Ogeday olduğunu dile getirirken; Yasmin Erbil'in adayı ise Seda'ymış.

Poyraz şampiyonluk adayının Ogeday olduğunu dile getirirken; Yasmin Erbil'in adayı ise Seda'ymış.

Sevgilisinin adayını duyduktan sonra da Poyraz, Ogeday'ın yanında Seda ve Nefise'yi desteklediğini açıkladı.

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