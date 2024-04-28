Muhabir Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi'yi Kızılcık Şerbeti'nde Oynuyor Sanınca Ortalık Karıştı!
Muhabir Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi'yi Kızılcık Şerbeti'nde Oynuyor Sanınca Ortalık Karıştı!
Sosyal medyada Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Erkan Avcı'ya sorulan Kızılcık Şerbeti sorusu gündem oldu. Muhabir Avcı'yı Kızılcık Şerbeti'nde sanıp Apo'yu sordu.
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Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd'in amcasını oynayan Erkan Avcı sosyal medyanın gündeminde.
Her hafta Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan Kızıl Goncalar, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile reyting yarışında.
Çok sevilen iki diziyi birbirinden ayırt edemeyip aynı anda takip edenler bile var. Demek ki haberimize konu olan muhabir de dizinin hayranlarından biri!
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si ile röportaj yapan bir muhabir, Erkan Avcı'yı Kızılcık Şerbeti'nde oynuyor sanınca ortalık karıştı.
Erkan Avcı'ya Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunu sordu. Settar Tanrıöğen'e geçmiş olsun dileklerini ileten Avcı, hiç bozuntuya vermedi.
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İşte o anlar:
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