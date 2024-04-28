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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

themyscira - Misafir Editör
28.04.2024 - 19:48

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.

1. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.
twitter.com

2. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.

2. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4. Sevdiği bazı şeyler de diyebiliriz.

4. Sevdiği bazı şeyler de diyebiliriz.
twitter.com

5. Fatih'e az bile.

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6. Suat bu işin piridir bize göre.

6. Suat bu işin piridir bize göre.
twitter.com

7. Aynı kişi olabilirler mi?

7. Aynı kişi olabilirler mi?
twitter.com

8. Biraz abartmışız sanki

9. Bu konu önemli lütfen dikkat edelim:

9. Bu konu önemli lütfen dikkat edelim:
twitter.com

10. Şiir pos cihazında

10. Şiir pos cihazında
twitter.com
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11.

12. Cüneyd artık kira versin...

12. Cüneyd artık kira versin...
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13. Nasıl da her yerdeler ama

14. Bu benzerlik şaka mı?

14. Bu benzerlik şaka mı?
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15. Dune evreninin Yalı Çapkını'na giriş:

15. Dune evreninin Yalı Çapkını'na giriş:
twitter.com
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16. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!

16. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
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