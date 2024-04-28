Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.
2. Mehmet Yılmaz Ak'a kendinden daha çok benziyor.
3.
4. Sevdiği bazı şeyler de diyebiliriz.
5. Fatih'e az bile.
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6. Suat bu işin piridir bize göre.
7. Aynı kişi olabilirler mi?
8. Biraz abartmışız sanki
9. Bu konu önemli lütfen dikkat edelim:
10. Şiir pos cihazında
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11.
12. Cüneyd artık kira versin...
13. Nasıl da her yerdeler ama
14. Bu benzerlik şaka mı?
15. Dune evreninin Yalı Çapkını'na giriş:
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16. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
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