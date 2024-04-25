Survivor'da Ailelerinin "Uzak Dur" Uyarılarına Rağmen Yan Yana Uyuyan Yunus Emre ve Aleyna Tepki Çekti!

Survivor All Star'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık eleştirilen ve hem eş hem anne tarafından 'uzak dur' uyarısına maruz kalan Yunus Emre ve Aleyna bu kez izleyicinin de tepkisini çekti. Evli olan Yunus Emre'nin, Aleyna'nın yanında yatması izleyiciyi şoke etti!