Survivor'da Ailelerinin "Uzak Dur" Uyarılarına Rağmen Yan Yana Uyuyan Yunus Emre ve Aleyna Tepki Çekti!
Survivor'da Ailelerinin "Uzak Dur" Uyarılarına Rağmen Yan Yana Uyuyan Yunus Emre ve Aleyna Tepki Çekti!
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Sezon başından bu yana yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre ve Aleyna, aileleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Özellikle Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sık sık "Aleyna'dan uzak dur" demesi ve bebeklerini kaybetmelerini bu yakınlığa bağlaması, ikili arasındaki arkadaşlığı daha çok gündeme taşımaya yetti.
Bu sözlerin ardından bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi ve o da aynı şekilde "Yunus Emre'den uzak dur" dedi.
Ancak ikili arasındaki arkadaşlık hız kesmeden devam etti ve son bölümde bu kez izleyicinin tepkisini çeken bir olay yaşandı.
Adada uyuma görüntülerinin paylaşılmasıyla bir gerçek ortaya çıktı.
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Aleyna ve Yunus Emre'nin birlikte uyuması eleştirilere sebep oldu.
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