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Survivor'da Ailelerinin "Uzak Dur" Uyarılarına Rağmen Yan Yana Uyuyan Yunus Emre ve Aleyna Tepki Çekti!

Survivor'da Ailelerinin "Uzak Dur" Uyarılarına Rağmen Yan Yana Uyuyan Yunus Emre ve Aleyna Tepki Çekti!

survivor
themyscira - Misafir Editör
25.04.2024 - 23:36

Survivor All Star'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık eleştirilen ve hem eş hem anne tarafından 'uzak dur' uyarısına maruz kalan Yunus Emre ve Aleyna bu kez izleyicinin de tepkisini çekti. Evli olan Yunus Emre'nin, Aleyna'nın yanında yatması izleyiciyi şoke etti!

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Sezon başından bu yana yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre ve Aleyna, aileleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Sezon başından bu yana yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre ve Aleyna, aileleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Özellikle Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sık sık "Aleyna'dan uzak dur" demesi ve bebeklerini kaybetmelerini bu yakınlığa bağlaması, ikili arasındaki arkadaşlığı daha çok gündeme taşımaya yetti.

Özellikle Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sık sık "Aleyna'dan uzak dur" demesi ve bebeklerini kaybetmelerini bu yakınlığa bağlaması, ikili arasındaki arkadaşlığı daha çok gündeme taşımaya yetti.

Bu sözlerin ardından bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi ve o da aynı şekilde "Yunus Emre'den uzak dur" dedi.

Bu sözlerin ardından bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi ve o da aynı şekilde "Yunus Emre'den uzak dur" dedi.

Ancak ikili arasındaki arkadaşlık hız kesmeden devam etti ve son bölümde bu kez izleyicinin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Ancak ikili arasındaki arkadaşlık hız kesmeden devam etti ve son bölümde bu kez izleyicinin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Adada uyuma görüntülerinin paylaşılmasıyla bir gerçek ortaya çıktı.

Adada uyuma görüntülerinin paylaşılmasıyla bir gerçek ortaya çıktı.
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Aleyna ve Yunus Emre'nin birlikte uyuması eleştirilere sebep oldu.

Aleyna ve Yunus Emre'nin birlikte uyuması eleştirilere sebep oldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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