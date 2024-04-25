Kızıl Goncalar'da Şok: Meryem ve Naim, Mira'nın Kızları Olduğunu Öğreniyor mu?
Kızıl Goncalar'da Şok: Meryem ve Naim, Mira'nın Kızları Olduğunu Öğreniyor mu?
Sezon finaline 1 aydan az kalan Kızıl Goncalar'da olaylar iyice kızışıyor. Diziye yeni dahil olan savcının tarikatla ilgili inceleme başlatmasının ardından Meryem ve Naim'i şok eden bir gelişme daha yaşanıyor.
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Sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da sezon finaline birkaç bölüm kala sular durulmuyor.
Diziye dahil olan savcının tarikat hakkında inceleme başlatması ve Cüneyd'in annesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmesiyle nasıl bir sezon finaliyle karşılaşacağımız merak konusu olmuştu.
Tüm bunların üstüne bir de Levent, Meryem ve Naim'e izleyiciyi ilk başta şok eden bir şey söylüyorlar.
Levent'in "Öz kızını görmeye gelir" sözleri başta şok etkisi yaratsa da biraz düşününce söylediği kişinin Mira değil, Sosyal Hizmetler'de olan Zeynep olduğunu anlıyoruz.
Fragmanı izleyenler de kısa süreli bir şok yaşadılar tabii.
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