Özgür Demirtaş, Müge Anlı'da Kocası Suriyeli Bir Kadınla Kaçan Kadının Erdoğan'a Sitemine Sessiz Kalamadı!
Özgür Demirtaş, Müge Anlı'da Kocası Suriyeli Bir Kadınla Kaçan Kadının Erdoğan'a Sitemine Sessiz Kalamadı!
Müge Anlı'da canlı yayına katılan bir kadın, eşinin Suriyeli bir başka kadınla kaçtığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. O anları izleyen finans profesörü Özgür Demirtaş bu çağrıya sessiz kalamadı.
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Müge Anlı'da canlı yayına katılan bir kadın 40 yıllık eşinin Suriyeli bir kadınla kaçtığını iddia etmişti.
4 çocuğunun babası ve 6 torun sahibi eşinin Suriyeli bir kadınla kaçması sebebiyle Sevgil adlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti.
"Baştan beri oyumu sana verdim. Getirdin Suriyelileri yuvamızı yıktın. Etme elini ayağını öpeyim." diyen Sevgil'i izleyen finans profesörü Özgür Demirtaş, bu çağrıya sessiz kalamadı.
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