Özgür Demirtaş, Müge Anlı'da Kocası Suriyeli Bir Kadınla Kaçan Kadının Erdoğan'a Sitemine Sessiz Kalamadı!

Müge Anlı'da canlı yayına katılan bir kadın, eşinin Suriyeli bir başka kadınla kaçtığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. O anları izleyen finans profesörü Özgür Demirtaş bu çağrıya sessiz kalamadı.