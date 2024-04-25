Müge Anlı'da Kocası Suriyeli Bir Kadınla Kaçan Sevgil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sitem Etti!
Müge Anlı'da Kocası Suriyeli Bir Kadınla Kaçan Sevgil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sitem Etti!
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında 40 yıllık kocasının Suriyeli bir kadınla kaçtığını söyleyen Sevgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sitem etti.
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Sevgil adlı bir kadın, 40 yıllık eşinin Suriyeli bir kadınla kaçtığını iddia ederek, bu durumdan dolayı Cumhurbaşkanına tepki gösterdi.
Bu durumu Müge Anlı'nın programında dile getiren Sevgil, eşinin hareketi nedeniyle Cumhurbaşkanına sitem etti.
"Baştan beri oyumu sana verdim, Suriyelileri getir de yuvamızı yıksınlar, diye mi verdim?" diyen Sevgil'e Anlı, “Tayyip Erdoğan’ın burada suçu yok. Suriyelileri senin kocan kaçsın, diye de getirmedi değil mi?” dedi.
İşte o anlar:
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