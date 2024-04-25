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Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Andaki Hislerini Daha Önce Yaşayanların Yorumları Duygulandırdı!

Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Andaki Hislerini Daha Önce Yaşayanların Yorumları Duygulandırdı!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
25.04.2024 - 20:35

Hem güldürüp hem de dram ihtiyacımızı karşılayan Bahar'ın son bölümünde Bahar, Rengin ve Timur ilişkisini gözleriyle görüp adeta yıkılmıştı. Yönetmenin bambaşka bir teknikle Bahar'ın hissettiklerini aktardığı sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. Aldatılan ve aynı hissi yaşayanlar hiç de az değilmiş...

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Bahar dizisinin son bölümünde Rengin ve Timur ilişkisi sonunda açığa çıktı.

Bahar dizisinin son bölümünde Rengin ve Timur ilişkisi sonunda açığa çıktı.

Bahar'ın ilişkiyi gördüğü an hissettikleri izleyiciye muhteşem bir şekilde aktarıldı.

Bahar'la aynı şeyi hissedenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazlaydı...

Bahar'la aynı şeyi hissedenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazlaydı...
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