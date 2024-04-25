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Sunucu Ebru Baki'nin Ekonomist Konuğu Devrim Akyıl'la Dolar Anlaşmazlığı Yayında Gergin Anlara Sebep Oldu

Sunucu Ebru Baki'nin Ekonomist Konuğu Devrim Akyıl'la Dolar Anlaşmazlığı Yayında Gergin Anlara Sebep Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 16:40

Dolar kurundaki baskılanmayı ve enflasyona etkisini canlı yayında Sözcü TV'de sunucu Ebru Baki ve konuğu ekonomist Devrim Akyıl arasında gerginliğe neden oldu. Sosyal medyada da bu diyalog ilgi çekti.

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Sözcü TV'de her gün ParaPolitika programında ekrana gelen sunucu Ebru Baki ve daimi konuklarından ekonomist Devrim Akyıl, ekonomi gündemini konuşuyor.

Sözcü TV'de her gün ParaPolitika programında ekrana gelen sunucu Ebru Baki ve daimi konuklarından ekonomist Devrim Akyıl, ekonomi gündemini konuşuyor.

İkilinin dolar/TL'deki 'kur baskısı' tartışması ise ilgi çekti.

Ebru Baki, enflasyona yönelik, "insanların üzerinde kur baskısı azalır" sözlerine Akyıl da "kur baskısı diye bir şey yok" şeklinde cevabıyla bir tartışma yaşandı.

Ebru Baki, enflasyona yönelik, "insanların üzerinde kur baskısı azalır" sözlerine Akyıl da "kur baskısı diye bir şey yok" şeklinde cevabıyla bir tartışma yaşandı.

Enflasyondaki yükselişi kur üzerinden değil "faizi ayarlamadan beklentileri bozarak" şeklinde açıklayan Devrim Akyıl'ın bu açıklamasına Ebru Baki kur baskısında ısrar edince gerginleşen sohbet sosyal medyada da dikkat çekti.

İkilinin arasında geçen diyalog gerçek anlamda sosyal medyayı ikiye böldü.

İkilinin arasında geçen diyalog gerçek anlamda sosyal medyayı ikiye böldü.
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Devrim Akyıl'ın tarzını olumsuz bulanlar kadar,

Devrim Akyıl'ın tarzını olumsuz bulanlar kadar,
twitter.com
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Ebru Baki'nin de tarzını da olumsuz bulanlar vardı.

Ebru Baki'nin de tarzını da olumsuz bulanlar vardı.
twitter.com

Devrim Akyıl'ın söylediklerini haklı bulanlar da olurken,

Devrim Akyıl'ın söylediklerini haklı bulanlar da olurken,
twitter.com

Ebru Baki'nin söylediklerini de haklı bulanlar vardı.

Ebru Baki'nin söylediklerini de haklı bulanlar vardı.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

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Siz bu tartışma için ne düşünüyorsunuz?

Siz bu tartışma için ne düşünüyorsunuz?
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Kur baskısı var mı, kur yanlış belirlendiği için mi enflasyon var?

Kur baskısı var mı, kur yanlış belirlendiği için mi enflasyon var?
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Bu ikisi aynı kapıya çıkar mı? Yorumlara bekliyoruz.

Bu ikisi aynı kapıya çıkar mı? Yorumlara bekliyoruz.
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Mirliva RA

Ebru Hnm uykusunu almış ilk kez :)

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