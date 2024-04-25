Sunucu Ebru Baki'nin Ekonomist Konuğu Devrim Akyıl'la Dolar Anlaşmazlığı Yayında Gergin Anlara Sebep Oldu
Sunucu Ebru Baki'nin Ekonomist Konuğu Devrim Akyıl'la Dolar Anlaşmazlığı Yayında Gergin Anlara Sebep Oldu
Dolar kurundaki baskılanmayı ve enflasyona etkisini canlı yayında Sözcü TV'de sunucu Ebru Baki ve konuğu ekonomist Devrim Akyıl arasında gerginliğe neden oldu. Sosyal medyada da bu diyalog ilgi çekti.
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Sözcü TV'de her gün ParaPolitika programında ekrana gelen sunucu Ebru Baki ve daimi konuklarından ekonomist Devrim Akyıl, ekonomi gündemini konuşuyor.
Ebru Baki, enflasyona yönelik, "insanların üzerinde kur baskısı azalır" sözlerine Akyıl da "kur baskısı diye bir şey yok" şeklinde cevabıyla bir tartışma yaşandı.
Enflasyondaki yükselişi kur üzerinden değil "faizi ayarlamadan beklentileri bozarak" şeklinde açıklayan Devrim Akyıl'ın bu açıklamasına Ebru Baki kur baskısında ısrar edince gerginleşen sohbet sosyal medyada da dikkat çekti.
İkilinin arasında geçen diyalog gerçek anlamda sosyal medyayı ikiye böldü.
Devrim Akyıl'ın tarzını olumsuz bulanlar kadar,
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Ebru Baki'nin de tarzını da olumsuz bulanlar vardı.
Devrim Akyıl'ın söylediklerini haklı bulanlar da olurken,
Ebru Baki'nin söylediklerini de haklı bulanlar vardı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz bu tartışma için ne düşünüyorsunuz?
Kur baskısı var mı, kur yanlış belirlendiği için mi enflasyon var?
Bu ikisi aynı kapıya çıkar mı? Yorumlara bekliyoruz.
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Ebru Hnm uykusunu almış ilk kez :)
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