Bahar'da Timur'u Canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a Ondan Daha Çok Benzeyen Gence Gelen Yorumlar Güldürdü!
Bahar'da Timur'u Canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a Ondan Daha Çok Benzeyen Gence Gelen Yorumlar Güldürdü!
Bahar'da kendinden hem nefret ettiren hem de izleyiciyi kahkahaya boğan Timur bir türlü gündemimizden düşmüyor. Bu kez de Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a benzerliğiyle dikkat çeken genç internetten istediğimiz verimi fazlasıyla almamızı sağladı. Ona gelen yorumlar da kahkahaya boğdu!
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Bahar'da hem şerefsiz diye düşünüp küfürler yağdırmamıza hem de izleyenleri kahkahaya boğmaya ant içmiş Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuğuyla kendine hayran bırakıyor.
Bu konuda gerçekten üst düzey bir başarıya sahip ünlü oyuncu gündemden bir türlü düşmüyor.
Bir Instagram kullanıcısı kardeşinin Timur'a (Mehmet Yılmaz Ak) ne kadar benzediğini gösteren bir video paylaştı.
Kısa sürede viral olan videoya birbirinden komik yorum yağdı.
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