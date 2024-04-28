Bahar'da Timur'u Canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a Ondan Daha Çok Benzeyen Gence Gelen Yorumlar Güldürdü!

Bahar'da kendinden hem nefret ettiren hem de izleyiciyi kahkahaya boğan Timur bir türlü gündemimizden düşmüyor. Bu kez de Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'a benzerliğiyle dikkat çeken genç internetten istediğimiz verimi fazlasıyla almamızı sağladı. Ona gelen yorumlar da kahkahaya boğdu!