Dışarıdan Haber mi Aldı? Yunus Emre'ye "Ailendeki Kadınlara Benzemem" Diyen Aleyna'ya Beria Özden'den Cevap!
Dışarıdan Haber mi Aldı? Yunus Emre'ye "Ailendeki Kadınlara Benzemem" Diyen Aleyna'ya Beria Özden'den Cevap!
Survivor'da aylardır süren ve aileleri birbirine kırdıran, eleştirilere fazlasıyla maruz kalan Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığında sona gelindi. Yarışmada tartışan ikili her ne kadar sonrasında 'sorun yok' diye konuşsalar da, Aleyna'nın röportajda söylediği sözler ortalığı karıştırdı.
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Sezonun başından bu yana ailelerin 'uzak dur' uyarılarına maruz kalan ve sıkça eleştirilen arkadaşlığı yara aldı.
Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu.
Hatta önce Beria Özden Yunus Emre'ye "uzak dur" dedi ve çocuklarını kaybetmelerini bu arkadaşlığa bağladı; ardından Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu bu istekte bulundu.
Ancak Aleyna'nın annesinin sözlerinin ardından bir miktar uzaklaşan ikili yine de arkadaşlıklarını sürdürüyordu.
Bir yarışma sırasında yaşanan tartışmanın ardından Aleyna, Yunus Emre'ye 'ailesindeki kadınlara benzemediği' ile ilgili sert sözler söyledi.
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Beria Özden'in hiç vakit kaybetmeden cevap verdiği bu sözler sosyal medyada da tepki çekti.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aleyna dışarıdan bilgi aldıktan sonra mı Yunus Emre'ye tavır aldı, yoksa sorun Yunus Emre'nin tavrı mı?
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