Dışarıdan Haber mi Aldı? Yunus Emre'ye "Ailendeki Kadınlara Benzemem" Diyen Aleyna'ya Beria Özden'den Cevap!

Survivor'da aylardır süren ve aileleri birbirine kırdıran, eleştirilere fazlasıyla maruz kalan Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığında sona gelindi. Yarışmada tartışan ikili her ne kadar sonrasında 'sorun yok' diye konuşsalar da, Aleyna'nın röportajda söylediği sözler ortalığı karıştırdı.