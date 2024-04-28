Milas’ta Korkunç Kaza: İki Araç Çapıştı, Yangın Çıktı, 4’ü Ağır 14 Yaralı

Mığla’nın Milas ilçesinde, servis minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu iki araçta da yangın çıktı. Kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralanırken, minibüslerin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.